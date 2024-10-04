Milli eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci: 4+4+4 sisteminin son 4 yılını yeniden ele almamız gerek

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, "Kademeler arası geçiş; gerek ortaokuldan liseye, gerek liseden yükseköğretime geçişte öğrenciyi bütün boyutlarıyla ele alacak bir sistemi geliştirmek kaçınılmaz. Doğrudan ilişkili olan bir başka husus da 4+4+4 sisteminin son 4 yılı. Bu son 4 yılı da yeniden ele almamız gerektiği şüphesiz aşikardır" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen 'Uluslararası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sempozyumu', Ankara'da başladı.

Sempozyuma; ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, ölçme ve değerlendirme alanında yurt içi ve yurt dışından uzmanlar katıldı.

Yelkenci, Milli Eğitim Bakanlığı'nın politikalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Beceri örgüsü temelli bir müfredatın ve öğrencileri sadece çoktan seçmeli bir sınavla seçen bir yaklaşımın kötürüm bir yaklaşım olacağını ifade eden Yelkenci, "Kademeler arası geçiş; gerek ortaokuldan liseye, gerek liseden yükseköğretime geçişte öğrenciyi bütün boyutlarıyla ele alacak bir sistemi geliştirmek kaçınılmaz. Eğer bunu bugünden yapmazsak, daha sonrasında iki ayağımızın bir pabuca gireceğini söylemek çok zor bir şey olmasa gerek" dedi.

Kademeler arası geçişle ilgili değerlendirmelerde bulunan Yelkenci, "Bir başka husus da mesleki teknik eğitimde niteliği artırmak. Doğrudan ilişkili olan bir başka husus da 4+4+4 sisteminin son 4 yılı. Bu son 4 yılı da yeniden ele almamız gerektiği şüphesiz aşikardır" diye konuştu.