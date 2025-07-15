Milli Eğitim Bakanı, LGS eleştirilerine böyle yanıt verdi: Geri zekalıya anlatır gibi anlatıyoruz ama yetinmiyorlar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeniden CHP'ye katılan Muharrem İnce'nin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ile ilgili eleştirilerine ilişkin, "Şimdi diyorlar ki 'LGS'den pis koku geliyor'. Ben bunu söyleyen kişiye şunu söylüyorum; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden çıksın. Çünkü pis koku varsa eğer Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ülkenin, milletin, vatandaşın parasını çarçur ettiği, rüşvetle yargılandıkları bütün bu sürecin içerisinde, pis koku oradan geliyordur" dedi.

Tekin, MEB Şura Salonu'nda düzenlenen "Zaferin Adı Türkiye Özel Çocuklar Sergisi"ni ziyaret etti.

Bakan Tekin, sergiye ilişkin değerlendirmelerin ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

"GERİ ZEKALIYA ANLATIR GİBİ TANE TANE ANLATIYORUZ"

Bir gazetecinin, 11 Temmuz'da sonuçları açıklanan merkezi sınavda 719 öğrencinin tam puan almasına ilişkin sorusu üzerine Tekin, bakanlığın bütün işlerini kamuoyunda kendi siyasal çıkarlarını önceleyerek, eleştiri, dedikodu ve iftira yapanlardan bağımsız bir biçimde iş ve işlemlerini yürüttüğünü iddia etti.

Tekin, şöyle devam etti: "Sınavın yapıldığı gün sınavın bitiminden itibaren konuşulan hususlarla ilgili açıklamalar yaptık. Mesela ilk söylenen şey, 'sınavın soruları sızdırıldı'. Saat 10.45'te tamamlanan bir sınavın sorularının saat 11.57'de, emniyet kayıtlarında da öyle, saat 11.57'de sosyal medyada paylaşılmış olması. Şimdi bir insanın saat 11.57'de paylaşılan soruların 'sınavın güvenliğine sekte vuruyor, güvenliğini tehlike altına atıyor' demesi için biraz ya akli melekelerinin yerinde olmaması lazım ya da manipülatif bir eylem içerisinde olması gerekir. Bununla ilgili gerekli açıklamalarımızı yaptık. Sonrasında da hem bu konuda herhangi bir ihmali olan varsa onların tespit edilmesi için hem de sınav güvenliği ile ilgili bir sıkıntı varsa bunun tespit edilmesi için müfettişlerimiz anında incelemelerini yaptılar. Anlatıyoruz, bunu söylüyoruz. Çok özür diliyorum. Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz. Ama yetinmiyorlar, hala devam ediyorlar."

Milli Eğitim Bakanı, LGS eleştirilerine böyle yanıt verdi: Geri zekalıya anlatır gibi anlatıyoruz ama yetinmiyorlarhttps://t.co/Ws2BWOQ24S pic.twitter.com/bIwJuu0PFE — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) July 15, 2025

"PİS KOKU CHP'DEN GELİYOR"

CHP'li İnce'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaları da hedef alan Bakan Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi diyorlar ki 'LGS'den pis koku geliyor'. Ben bunu söyleyen kişiye şunu söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden çıksın. Çünkü pis koku varsa eğer Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ülkenin, milletin, vatandaşın parasını çarçur ettiği, rüşvetle yargılandıkları bütün bu sürecin içerisinde pis koku oradan geliyordur. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisinin dışına çıksınlar, pis kokudan kurtulacaklar. Şimdi o kadar saçma sapan argümanlar söylüyorlar ki mesela diyor ki 'Ben etrafımda bir iki kişiye sordum, sınav çok zor geçti dediler ama 719 tane birinci çıktı'. Peki, ben de diyorum ki biz yıl içerisinde sürekli okullarımızda 'çocuklar, bakın bütün sorular ders kitaplarınızdan çıkacak. Dolayısıyla ders kitaplarınıza odaklanın. Bütün sorular öğretmenlerimizin size anlattıklarından çıkacak. Dolayısıyla öğretmenlerimizi can kulağıyla dinleyin. Başka materyale ihtiyacınız olmayacak' dedik. Sınavda eğer 719 birinci varsa ve sizin söylediğiniz gibi bu olağan dışı bir durumsa, bu bizim söylediğimiz çocuklarımızın okul içerisine odaklanmaları, okul dışında, öğretmenleri dışında başka bir şeyden fayda ummamalarından kaynaklanıyordur o zaman."