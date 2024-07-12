Milli Eğitim Bakanı: Maarif modeli 2024-2025'ten itibaren yürürlüğe girecek

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlim Yayma Vakfı tarafından düzenlenen 'Nehirden Denize, Özgür Filistin' temalı liseler arası şiir, hikaye ve kısa film yarışması ödül törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif modeli 2024-2025 eğitim öğretiminde itibaren yürürlüğe girecek" dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlim Yayma Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kademesindeki öğrencilerin "Türkçeyi doğru, güzel, etkili kullanım becerisi ve edebi algı kazandırmak, soykırım ve savaş karşısında farkındalık oluşturmak" amacıyla "Nehirden Denize, Özgür Filistin" temalı şiir, hikaye ve kısa film yarışması düzenlendi.

Ödül törenine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, dereceye giren öğrenciler ve aileleri katıldı. Öğrencilere Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan tarafından ödülleri ve plaketleri verildi.

Bakan Tekin, "Hepiniz biliyorsunuz, Türkiye Yüzyılı Maarif modeli adıyla 26 dersin programlarını değiştirdik, revize ettik. İnşallah bir aksilik olmasa 2024-2025 eğitim öğretiminde itibaren yürürlüğe girecek. Aslında bu yarışmanın teması tam anlamıyla bizim Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle ne yapmak istediğimizle birer bir örtüşen bir tema. Biz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde çocuklarımızın güzel Türkçemize, ana dilimize vakıf, onu güzel kullanan, kendisini güzel ifade eden, bu dille hikayeler, şiirler yazabilen, film senaryoları yazabilen gençler ve bireyler olarak yetişmesi istiyoruz" diye konuştu.