Milli Eğitim Bakanı Tekin'den "kayıt parası" sorusuna yanıt: "Şikayet yok"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan'ın Eskişehir’deki okullarda velilerden kayıt parası ve zorunlu bağış talep edildiği iddialarına ilişkin soru önergesine "Teftiş Kurulu Başkanlığı'na ulaşan bir şikayet bulunmamaktadır" yanıtını verdi.

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir'deki devlet okullarında velilerden "kayıt parası" ve "zorunlu bağış" talep edildiği iddialarını soru önergesiyle TBMM gündemine taşımıştı.

Arslan'ın soru önergesine yanıt veren Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılın kayıt döneminde Eskişehir'de kayıt parası veya zorunlu bağış konusunda Bakanlık Teftiş Kurulu'na ulaşan bir şikayet bulunmadığını belirtti.

İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun devlet okullarında eğitimin ücretsiz olduğu hükmünü hatırlatan Tekin, adres bazlı kayıt sisteminin zorunlu olduğunu ve 2025/53 sayılı genelgeyle öğrenci kayıtları sırasında kayıt parası veya başka ad altında ücret talebine ilişkin şikayetler konusunda valiliklerin talimatlandırıldığını belirtti.

Tekin, son üç yılda Eskişehir’de 132 okulun müfettişlerce denetlendiğini, tek bir olumsuz bulguya rastlanmadığını da bildirdi. Tekin, kırtasiye, temizlik, bakım-onarım gibi temel ihtiyaçlar için her okula yıllık ödeneklerin merkezi bütçeden aktarıldığını belirtti.

“Parasız eğitim hakkı Anayasa güvencesindedir. Veliler ekonomik baskı altına alınamaz” diyen Aslan, bu konuda yürüttüğü mücadeleye devam edeceğini kaydetti.