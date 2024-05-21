Milli Eğitim Bakanı Tekin'in makam aracı TEM’de kaza yaptı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in makam aracı, TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde Ankara istikametinde hareket halindeyken aynı yönde ilerleyen bir ciple çarpıştı. Bakan Yusuf Tekin'in araçta olmadığı belirtilirken kazada ölü veya yaralının olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in makam aracı, TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde ciple çarpıştı.
Kaza, TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde Ankara istikametinde meydana geldi.
Ankara istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Bakan Yusuf Tekin’in makam aracı olduğu öğrenilen 06 DF 4802 plakalı otomobil ile aynı istikamette giden C.A. yönetimindeki 34 HEN 865 plakalı cip çarpıştı.
Meydana gelen kazada otomobil bariyerlere savrulurken, cip yolun sağ şeridine savruldu. Meydana gelen kazada yaralanan olmadı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kaza 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Sol ve sağ şeridin kazaya karışan araçlar nedeniyle kapalı olduğu yolda trafik akışı orta şeritten sağlandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.