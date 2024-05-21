Milli Eğitim Bakanı Tekin'in makam aracı TEM’de kaza yaptı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in makam aracı, TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde Ankara istikametinde hareket halindeyken aynı yönde ilerleyen bir ciple çarpıştı. Bakan Yusuf Tekin'in araçta olmadığı belirtilirken kazada ölü veya yaralının olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncel 21.05.2024 13:05 Giriş: 21.05.2024 13:05

Güncelleme: 21.05.2024 13:11 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA