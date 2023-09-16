Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mülakatta ideolojik kayırma olmayacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarında yapılan mülakatların devam edeceğini söyledi. Tekin ayrıca, "Mülakatta ideolojik kayırma olmayacak" iddiasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon programında öğretmen atamalarında yapılacak mülakatlara ilişkin konuştu. Tekin, mülakatlarda ideolojik kayırmanın olmayacağını savundu.

Mülkatların büyükşehirlerde yapılacağını ve kamera ile kayıt altına alınacağını Tekin, komisyon üyeleri ile aday öğretmenlerin herhangi bir bağının da olmayacağını söyledi.

Tekin şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut düzenlemede KPSS puanı ve mülakatla atanıyor. Şu an yüzde 100 mülakat skoruyla atanıyor öğretmen. Biz yüzde 50-50 yapmak istiyoruz. KPSS yüzde 50, mülakat yüzde 50. 30 büyükşehirde mülakat yapılacak. Mülakatta öğretmen adayına 'bize ders anlatın' diyeceğiz. İletişim becerisi ve sorun çözme becerisini ölçeceğiz. Kul hakkı yemeden, herhangi bir ideolojik bir kayırma yapmadan bunu yapabilmek. Komisyon üyesinin adayla ilgili herhangi bir bilgisi olmayacak. Bu sınav öncesi alacağımız tedbirler. Adaya da burada konuştuğun şeyleri bir sınav kağıdına böyle böyle anlattım diye yazılı kağıdı bize teslim edecek. Kamera kaydı da alınacak. İyileştirme ve yapıcı önerilere açığız. Önerilere açığım. Kim kimin karşısına çıkacak, belli olmayacak. Öncesinde komisyon üyesinin gizliliği, adayın gizliliği... Aday arkadaşımıza soracağımız soru tamamen tesadüfi, kamera kaydı... İdeolojik kayırma, asla, kesinlikle olmayacak. Mülakatta hakkaniyetsizlik olmayacak. Eleştiri yapan sendikalar, bazı siyasi partiler, böyle rastgele eleştiri yapacaklarına bana yazılı olarak önerilerini getirmelerini bekliyorum, niyet okumasınlar.

MÜLAKATIN KALDIRILMASI ERDOĞAN SEÇİM VAADİYDİ

Öte yandan 14-28 Mayıs tarihlerinde yapılan Genel Seçimlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mülakatın kaldırılacağını söylemişti. Erdoğan, "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız" vaadinde bulunmuştu.