Milli Eğitim Bakanı Tekin’e ‘çözüm’ görevi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu kez de ‘çözüm süreci’ açıklamalarıyla gündem oldu. AKP Eskişehir İl Teşkilatı’nın Gaziler Günü Programı’na katıldı. İktidarın ‘Terörsüz Türkiye’ olarak adlandırdığı süreç hakkında bilgi veren Bakan Tekin, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerinden yaz boyunca Türkiye’yi gezmelerini ve süreci anlatmalarını istediğini ifade etti.

Uyguladıkları gerici ve piyasacı eğitim politikalarıyla gündemden düşmeyen Tekin, 2002’den önce Türkiye’nin yasaklar ülkesi olduğunu, AKP ile beraber özgürleştiklerini öne sürdü. Tekin, “Kürtçe konuşmanın yasak olduğu bir Türkiye’den Kürtçe devlet televizyon kanalı olduğu bir Türkiye’ye geçtik. Okullarda seçmeli Kürtçe derslerinin okutulduğu bir Türkiye’ye geldik. Ve insanların isteyenlerin çocuklarına Kürtçe, Kırmanca ya da Zazaca derslerini alabildikleri özel kursların olduğu bir Türkiye’ye geldik” diye konuştu.