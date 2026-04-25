Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Nazif Yılmaz görevden alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz görevden alındı.

Yılmaz'ın yerine Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli getirildi.

Nazif Yılmaz, 8 Ocak 2022 tarihinden bu yana Milli Eğitim Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Öte yandan, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına Cem Gençoğlu, Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliğine Hatice Çelik ve Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne ise Emre Topoğlu'nun ataması yapıldı.