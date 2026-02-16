Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı: Kaç vakıf ve dernekle protokol imzalandı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlığın imzaladığı protokollere ilişkin açıklama yaptı. CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya’nın soru önergesine cevap veren Tekin, aracılığıyla öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlandığını iddia etti.

CHP’li Kaya Tekin’in yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdi. Kaya, “Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda hâlihazırda vakıf, dernek ve benzeri sivil yapılarla imzalanmış kaç protokol bulunmaktadır? Bu protokoller kapsamında hangi vakıf ve dernekler, hangi illerde ve kaç okulda faaliyet yürütmektedir?” sorularını sordu.

Ayrıca çocuk yaşta evliliği savunan Nureddin Yıldız’ın bir imam hatip lisesinde konferans vereceği iddialarını soran Kaya, “Çocuk yaşta evliliği meşrulaştıran açıklamalarıyla bilinen Nureddin Yıldız'ın, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir okulda ders vermesine izin verilmesinin hukuki, idari ve pedagojik gerekçesi nedir? "Bir Ömür Okulu" adlı program için Milli Eğitim Bakanlığından veya Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden resmî bir izin alınmış mıdır? Alındıysa, izin hangi mevzuata dayanmaktadır?” dedi.

HANGİ DERNEK VEYA VAKIFLAR VAR?

Önergeye cevap veren Bakan Tekin şunları aktardı: “Hâlihazırda Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerince imzalanmış 676 protokol yürürlüktedir. TEMA Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Hacı Ömer Sabancı Vakfı, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Öğretmen Akademisi Vakfı, Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Elginkan Vakfı, Türk Tekstil Vakfı, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, Ahbap Derneği, Türk Eğitim Derneği, Serebral Palsili Çocuklar Derneği, Açık Hava Reklamcıları Derneği, Kuaförler Derneği, Klasik Sanatlar Derneği, Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu işbirliği yürütülen kurum ve kuruluşlardan sadece birkaçıdır. Bu protokoller aracılığıyla öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlanmaktadır. Ayrıca hayırseverlerle gerçekleştirilen protokoller yoluyla okul ve kurum binaları inşa edilmekte, binalarımızın ve sınıflarımızın tefrişatı sağlanmaktadır.”

NUREDDİN YILDIZ CEVABI

Tekin, Nureddin Yıldız iddialarına ilişkin ise şunları ifade etti: “Bursa Valiliği’nce adı geçen şahsın okullarda ders anlatılması ile ilgili herhangi bir izin talebinde bulunmadığı, hedef kitlesi 18-35 yaş olarak açıklanan programın İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda okul saatleri dışında düzenlenmesine ilişkin talepte bulunulduğu, ancak İnegöl İlçe Millî Eğitim Müdürü tarafından onay verilmediği bildirilmiştir.”