Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin boykot edilen D&R'ı ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da bulunan bir D&R mağazasını ziyaret etti.

Tekin'in ziyareti sırasında AKP milletvekilleri Orhan Yeğin, Murat Alparslan, Zeynep Yıldız ve Kurtcan Çelebi de yer aldı.

Mağaza ziyaretinde Tekin, AKP milletvekilleri ve kızıyla birlikte alışveriş yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin D&R'ı ziyaret ettihttps://t.co/IBeehXTDHi pic.twitter.com/gymjQzsHvM — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 28, 2025

Tekin, burada yaptığı açıklamada CHP lideri Özel’i hedef alarak, "Sadece darbe dönemlerinde gördüğüm bir dil kullanıldı ve maalesef bu dili kullanan kişi, demokrasiyi konsolide etmek üzere toplumun örnek olarak görebileceği bir siyasi partinin lideri. Özgür Özel’in, henüz siyasi lider olmak için epeyce çaba sarf etmesi lazım. Bu konuda daha siyasi partilerin misyonunun ne olduğunu, demokrasinin ne olduğunu, hukuk devletinin ne olduğunu biraz öğrenmesi lazım" ifadelerini kullandı.

"MARKALARIMIZ" VURGUSU

Ziyaretinin ardından sosyal medya platformu X üzerinden de paylaşım yapan, Tekin şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de yaşananlar karşısında sesleri çıkmayan ve siyonist destekçisi şirketler için 'boykot' kararı alamayanlar milletimizin emeği ile üretilen markalarımıza 'boykot' kararı almışlar. Bu aziz millet, sizlerin faşizan siyasetinize kendi emeğini yem etmeyecektir."