Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin CHP'yi hedef aldı: "Öğretmen adaylarının duygularını istismar etmesinler"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ataması yapılmayan öğretmenler için yaptığı oturma eylemini hedef aldı.

Tekin, "CHP ya da başkalarına tavsiyem şu, öğretmen adayı arkadaşlarımızın duygularını istismar etmesinler" dedi.

Tekin, TBMM'de AKP Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tekin, CHP'nin, öğretmen atamalarındaki mülakat sürecine dikkati çekmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı önünde yaptığı oturma eylemine ilişkin soru üzerine, "CHP ya da başkalarına tavsiyem şu, öğretmen adayı arkadaşlarımızın duygularını istismar etmesinler. Mülakat yapacağımızı ifade ettiğimizde bunlar büyük bir heyecanla torpil, kayırma gibi beklentiler içerisine girdiler. Tek bir torpil, tek bir kayırma olmaksızın mülakatları tamamladık. Elleri avuçları boş kalınca arkadaşlarımızın duygularını istismar ediyorlar. Gerçekten yazık. Doğru şeyler değil" diye konuştu.

"MİLLETVEKİLİ OLARAK RANDEVU İSTESİNLER"

Öğretmenlerin duygularıyla, onurlarıyla, haysiyetleriyle oynanmamasını isteyen Tekin, "Öğretmen arkadaşlarımızın mülakatlarıyla ilgili torpil, haksızlık, adaletsizlik yapıldığına dair tek bir düşünceleri varsa, komisyonlarla ilgili gerekli itiraz sürecini yürütsünler, biz zaten gerekeni yaparız, kimsenin eylem yapmasına gerek yok. Ellerinde malzeme olmayan insanlar, öğretmenlerin duygularıyla oynuyorlar. Ahlaki açıdan problemli bir durum" ifadesini kullandı.

Tekin şunları söyledi: