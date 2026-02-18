Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den "Ara tatil" ve "Ramazan genelgesi" açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullara gönderdiği "Ramazan Genelgesi" üzerine açıklama yaptı. Tekin ayrıca okullarda ara tatillerin kaldırıp kaldırılmayacağı ile ilgili soruya yanıt verdi.

Bir televizyon programında konuşan Bakan Tekin, resmi ve dini bayramlar nedeniyle 180 günlük eğitim takvimini yetiştirmekte zorlandıklarını belirtip "Bu yılki alan araştırmasından sonra bir karar vermiş oluruz" dedi.

“RAMAZAN GENELGESİ ANAYASA’YA AYKIRI DEĞİL”

Bakan Tekin, okullara gönderilen Ramazan genelgesine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Tekin, "Muhalefeti önce okuma yazma öğrenmeye davet ediyorum. Sanırım cehalet bulaşıcı bir hastalık... Okumadan, anlamadan, niyet okuyuculuk yaparak eleştiri yapmayı siyaset zanneden bir kitle var. Laikliğin ne demek olduğunu, nasıl anlaşılması gerektiğini, uluslararası örneklerden de Türkiye örneklerinden de hareketle hepsine tek tek anlatmaya, açıklamaya açığım. Tanımladıkları şey, bir dayatma. Laiklik öyle bir şey değil. Bu, bir. Biz metnimizde de metnin ekinde okullara gönderdiğimiz örnek etkinlikler listesinde de anayasaya aykırı tek bir ifade yok. Bir kere bunu bu şekilde sunmanın dediğim gibi cehaletten başka hiçbir açıklaması yok."

Eleştirilerin elle tutulur hiçbir tarafı olmadığını öne süren Bakan Tekin, "Mesela okullarımızda Noel ağaçları süslenirken bu kişilerin sesinin çıkmasını beklerdim. Bunu eleştirmelerini beklerdim. Bizim kültürümüze Noel nereye oturuyor? Bunu söylemelerini beklerdim" dedi.

"ALAN ARAŞTIRMASI YAPIYORUZ"

Tekin şöyle konuştu:

"Okullar başladıktan itibaren 29 Ekim'de başlıyoruz; 1 Ocak, nevruz, 1 Mayıs, Ramazan, Kurban bayramı çok yoğun bir tatil takvimi var. Bir taraftan da 180 iş günü eğitim vermemiz lazım. Öğretmenlerimizin tatilleri yasal olarak iki ayın altında olamaz dedikleri için o periyotta zaten öğretmen arkadaşlarımızın tatilinde ama bu 36 haftayı sıkıştırabileceğimiz takvim bulmakta zorlanıyoruz bu yoğun tatillerden dolayı.

Mesela 2027 yılında Ramazan, Kurban Bayramı ara tatil hepsi o bahar yarı yılı içerisinde olacak bunları yerleştirmek de zor. Bütün bu parametrelerin hepsini beraber değerlendiriyoruz. Bu yılki alan araştırmasından sonra bir karar vermiş oluruz."

"VELİLER İSTİYOR" DEMİŞTİ

Yusuf Tekin daha önce ara tatillere ilişkin Tekin, şunları kaydetmişti:

"Bu konuda velilerden çok talep geliyor, çalışan anne ve babalar sorun yaşıyor. Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Yine öğretmenlerimiz, 'Ara tatil sonrası çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor.' diyor. Bu konuda iki yıldır analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız, ondan sonra değerlendireceğiz."

ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili 16 Mart Pazartesi ile 20 Mart Cuma tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, 13 Mart Cuma günü ders bitiminde tatile başlayacak ve 23 Mart Pazartesi günü tekrar ders başı yapacak.

UYGULAMA NE ZAMAN BAŞLADI?

Ara tatil uygulaması ilk olarak 2019-2020 eğitim-öğretim yılında başladı. O dönem Milli Eğitim Bakanı olan Ziya Selçuk Selçuk, ara tatillerde öğretmenlere, okullara kurumsal işleyişe yönelik bir takım öz değerlendirmeler yaparak çeşitli iyileştirmelere de gidebilme fırsatının oluşturulmuş olacağını vurgulamıştı.