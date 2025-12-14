Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "İmamoğlu'nun diplomasında sahtekarlık var; tespit edildi ve iptal edildi"

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl’ün başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülürken bakanlar, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, vefat eden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için CHP grubuna ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Allah rahmet eylesin" dedi.

Bakan Tekin, soruların büyük kısmına yazılı yanıt vereceğini ve bu taahhüdü daha önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da verdiğini söyledi.

Bakan Tekin, üniversitelere ilişkin değerlendirmesinde, uluslararası sıralamalarda Türkiye’den ilk 500 ve ilk 1000’de yer alan üniversiteler bulunduğunu belirterek, "Ben Gökhan Bey'e (Günaydın) katılıyorum. Eski üniversitelerimiz o sıralamalarda yer alıyor ama şuna inanın: Bir 10 yıl sonra bu yeni kurulan üniversitelerimiz de o sıralamalarda yerini alacak. Ancak rahat olun, tedirgin olmayın, destek olun yeter" dedi.

"CHP'Lİ BELEDİYE NİYE MÜLAKAT YAPIYOR"

Tekin, CHP'nin mülakat eleştirilerine şu yanıtı verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi grubu mülakatlarla ilgili eleştiri yaptı. Ben çok iyi anlıyorum. Gökhan Bey, sizin mülakat deyince aklınıza gelen şey Sayın Moğultay ve Seyfi Oktay döneminde yapılan mülakatlar. Hatırlayın; ben mülkiye mezunu olarak o sınavlara girmiştim. İlk 100'e girenlerden 57 tanesi elendi; ilk 10'a giren kişilerden 6 tanesi elendi. Madem mülakata bu kadar karşısınız, daha önce Plan ve Bütçe’de de sordum: Şu anda Kadıköy Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi niye mülakat yapıyor, Gökhan Bey? Bana cevap verir misiniz? Neden mülakat yapıyor? KPSS ile alın o zaman. Ha, itfaiyeciye mülakat meşru, öğretmene değil mi? Öyle mi? Kusura bakmayın, orada geçeceksiniz bunu. İki, başka bir şey daha söyleyeceğim. Burada bir milletvekili dedi ki: 'Siyasi referanslarla mülakatlarda öğretmenler atandı, birilerinin yerine' Bunu ispat eden öğretmen, eğer bir tane bile siyasi referansla mülakatlarda sıralamaya giren bir kişiyi ispat ederse ben gereğini yapacağım. İspat edemezseniz, bütün bu iftiralarınız için özür dilemek zorunda kalacaksınız. Bunu da söyleyeyim."

OKULLARDA HİJYEN TARTIŞMASI

Yusuf Tekin, okullardaki hijyen tartışmasına ilişkin, "Gökhan Bey, okullarımızın tuvaletlerinde sabun var. İzmir’in okullarında tuvaletlerde sabun var ama çeşmelerden su akmıyor. Önce onu çözün" dedi.

İMAMOĞLU'NUN DİPLOMASI

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin Tekin, "Bakın, bir sahtekarlığı tespit ettiysek gereğini yaparız. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasında bir sahtekarlık var; tespit edildi ve iptal edildi. Ben Sayın Trabzon milletvekilimize sormuştum, o tarihte, 1990 yılında, Ekrem İmamoğlu Gülbahar Hatun Kolejlerinin kurucusu. Şimdi bu yatay geçişle bunun arasında bir bağlantı kurmanız lazım" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLAR KAMU MALINA ZARAR VERDİKLERİ, TOPLANTI ÖZGÜRLÜĞÜNE ZARAR VERDİKLERİ İÇİN TUTUKLANMIŞLARDIR"

Bakan Tekin, MESEM uygulamasını protesto eden ve tutuklanan TİP'li öğrencilerle ilgili şöyle konuştu:

"Burada MESEM protestolarından dolayı tutuklanan çocuklardan bahsettiniz. Ben Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde İdare Hukuku dersi aldım, Anayasa Hukuku dersi aldım, İnsan Hakları dersi aldım; yıllarca da not tuttum. Demokratik toplumlarda protesto, hukukun tanımladığı sınırlar ve çerçeveler içerisinde yapılır. Anayasamızın 12, 13 ve 14'üncü maddeleri, temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ve durdurulması dahil hepsini tanımlamıştır.

Bakın, geçen gün çocuklar protesto hakkı kullandıkları için değil; kamu malına zarar verdikleri, toplantı özgürlüğüne zarar verdikleri için tutuklanmışlardır. Her gün bir sürü insan, bir sürü kişi protesto yapıyor; atamaları protesto ediyorlar, başka şeyleri protesto ediyorlar. Onların hiçbiri tutuklanmadı. Ama bir toplantı esnasında oturumları basan, ellerindeki boyalarla orada zarar veren kişileri 'protesto hürriyetinden dolayı tutukladınız' derseniz, ya bilmiyorsunuz ya da manipüle ediyorsunuz demektir."

Tekin, köy okullarıyla ilgili, "Şu anda köy okullarımız bir tek öğrencisi bile olsa açıyoruz. Halihazırda 426 tane köy okulumuzu, mevzuattaki koşulları karşılamamasına rağmen açtık; açmaya devam ediyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, akran zorbalığıyla mücadele kapsamında bakanlığın yoğun çalışmalar yürüttüğünü belirterek, MHP Afyon Milletvekili Mehmet Taytak’ın önerisini kabul ettiklerini ve bundan sonraki çalışmalarda "akran nezaketi" ifadesini kullanacaklarını söyledi.