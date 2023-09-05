Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den kayıt parası ve cep telefonu açıklaması

Okullarda alınan kayıt ücretleri konusunda, “Bu konuda velileri zorlayanları hem hukuk hem de sözlü olarak uyarıyoruz” diyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrenci ve öğretmenlerin derse cep telefonu ile giremeyeceğini de söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Anadolu Ajansı Editör Masası programına katıldı.

Burada soruları yanıtlayan Tekin, "Okullarda ne kayıt ücreti ne bağış zorunluluğu var. Bu konuda velileri zorlayanları hem hukuk hem de sözlü olarak uyarıyoruz" dedi.

CEP TELEFONU YASAĞI

Bakan Tekin, öğrencilerin cep telefonlarını derse girmeden teslim edeceklerini, öğretmenlerin de kötü örnek olmamaları adına sınıfa telefonla girmeyeceğini bildirdi.

Öte yandan "Özel okullarla yaptığımız istişarelerde servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının garantisini aldık” diyen Tekin, okula devam ve sınıf tekrarı konusunda da şunları söyledi:

SINIF TEKRARI

“Okul devamları ve sınıf tekrarı konusunda ısrarcıyız. Bunun eğitim öğretim sürecini sekteye uğratan sorunlardan olduğunu düşünüyoruz. Yönetmeliğimiz yayın sürecinde.”

Tekin’in diğer açıklamalarından satır başları şöyle:

Bütün özel öğretim kurslarına QR kodla kimlik tanımlaması yaptık, velilerimiz bu kodları okutarak izinli olup olmadıklarını rahatlıkla görebilir.

ÖĞRETMEN ATAMALARI BAHARDA

Ekim sonunda öğretmen alım takvimimizi, branş bazlı ilan edip bahar eğitim öğretim yılı başlarken yeni arkadaşları ailemize dahil etmeyi planlıyoruz.