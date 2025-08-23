‘Milli Eğitim Bakanlığı Diyanet’in aparatı değil’

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde açılan ve e-okul sistemine entegre edilen dini temelli kreş modeline CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka tepki gösterdi. Nazlıaka yaptığı açıklamada "AKP iktidarı, Cumhuriyet’in en temel kazanımı olan laik, çağdaş ve bilimsel eğitim sistemini tasfiye etmeye çalışmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Diyanet’in aparatı değildir" dedi.

Nazlıaka yaptığı açıklamada, Anayasa’ya aykırı şekilde hareket edildiğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Devlet okullarında bir öğün ücretsiz yemek bile verilmezken, bu dini kreşlerde üç öğün ücretsiz yemek imkânı sağlanması iktidarın önceliğinin göstergesidir. Bu, açıkça ayrımcılıktır ve Cumhuriyet’in eşit yurttaşlık ilkesine aykırıdır. 2022-2024 arasında yalnızca 8 kreş açılabilmiştir. Yerel yönetimlerin kreş açma girişimleri bakanlıklarca engellenmektedir. Oysa aynı dönem aralığında Diyanet’in 4-6 yaş Kur’an kurslarının sayısındaki artış 620’dir. Bugün Diyanet eliyle açılan dini kreşler, yarın eğitimden sağlığa kadar tüm alanlarda cemaat ve tarikatların devlet kurumlarının yerine geçmesi demektir. Cumhuriyet devrimlerinin ışığında, çağdaş, eşitlikçi ve laik eğitim mücadelemiz sürecektir."