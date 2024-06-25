Milli Eğitim Bakanlığı, Işık Cemaati sorusuna beş ay sonra yanıt verdi

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde Ordu Fen Lisesi'nde Işık Cemaati'ne ait kitapların dağıtılmasını sordu. Bakanlık, önergeye beş ay sonra verdiği yanıtta eğitim müfettişlerinin soruşturması devam ettiği belirtildi.

Ordu Fen Lisesi’nde Işık Cemaati’ne ait kitapların dağıtılmasına ilişkin verilen soru önergesine beş ay sonra verilen yanıtta “Eğitim müfettişleri tarafından inceleme-soruşturma çalışmalarının halen devam ettiği bildirilmiştir” ifadesine yer verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu Fen Lisesi'nde Işık Cemaati'ne ait kitapların dağıtılmasını Meclis gündemine taşıdı.

Torun, BirGün'ün gündeme taşıdığı olaya ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.

Torun, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Şubat ayında verilen soru önergesine ancak beş ay sonra yanıt alabildiklerini söyledi.

"MÜNFERİT BİR OLAY DEĞİL"

Torun, soru önergesine ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliği ile bilindiği üzere akıllara zarar bir ÇEDES projesi yürütülüyor. Bir skandal üretme projesi olarak hayata geçirildiği anlaşılan “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi” bu seferde Ordumuzun, Perşembe İlçesine bağlı Kırlı Mahallesinde bulunan Kırlı İlkokulunda iş başındaydı. Okulun yılsonu etkinliğinde 9-10 yaşında çocuklara takke ve başörtüsü giydirilerek mescitte protokole karşılama yaptırıldı. Okulun internet sitesinde etkinliğe ilişkin görseller paylaşıldı ancak mescitte oluşan skandal görüntülere yer verilmedi. Neden? Çocuk gelişimine aykırı bir uygulama yaptığınızı biliyorsunuz da ondan! Sarayın oyuncak haline getirdiği Milli Eğitim Sisteminde birilerine yaranmaya çalışıyorsunuz da ondan!

Sözünü ettiğimiz olay ne yazık ki münferit bir olay değil. Ordu Fen Lisesi müdürü sınıf başkanlarına talimat vererek Işık Cemaatine ait kitapları öğrencilere dağıtmıştı. Geçtiğimiz Şubat ayında Milli Eğitim Bakanına yazılı soru önergesi vererek skandala ilişkin cevaplar aradık.

5 AY SONRA CEVAP GELDİ

Sağ olsun Milli Eğitim Bakanlığı 5 ay sonra verdiği cevapta ‘28 Aralık 2023 tarihinde konuya ilişkin başlatılan inceleme-soruşturma çalışmalarına halen devam ediliyor’ diyerek yine bizleri şaşırtmadı. Millî Eğitim Bakanlığı, çocuklarımızı cemaat çukuruna çekmeye çalışan okul yöneticisini koruma altına alıyor, doğal olarak üst üste yeni skandallar patlak veriyor. Bunların derdi ne çevre duyarlılığı ne de manevi değerlere sahip çıkmak. Bunların derdi kan emici cemaatlere çocuk yaştan militan kazandırmak. Fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştiremediğimiz sürece çocuklarımız barış dini olan İslamiyet’i doğru yaşayamayacaktır. 15 Temmuz Kalkışmasından ders çıkartmayan iktidar cemaatleri kollamaya devam ettikçe bu ülke yeni 15 Temmuzlara gebe kalacaktır.

Eğitimde Anayasa’ya, yasalara, bilime ve eğitimin temel ilkelerine aykırı uygulamalara son verilene kadar mücadelemiz devam edecektir. Ne FETÖ’ye ne de başka cemaat yapılarına çocuklarımızı kurban ettirmeyiz.”