Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, 581 ek sözleşmeli öğretmen ataması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında çeşitli nedenlerle boşalan 581 pozisyona ek atama gerçekleştirildi.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre; Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddesi doğrultusunda 2023 Mart sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında çeşitli nedenlerle boşalan 581 pozisyona ek atama işlemi gerçekleştirildi. Atama sonuçlarına 'personel.meb.gov.tr' internet adresinden ulaşılabiliyor.