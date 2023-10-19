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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, 581 ek sözleşmeli öğretmen ataması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında çeşitli nedenlerle boşalan 581 pozisyona ek atama gerçekleştirildi.

Ajans Haberleri
  • 19.10.2023 23:57
  • Giriş: 19.10.2023 23:57
  • Güncelleme: 19.10.2023 23:57
Kaynak: DHA
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, 581 ek sözleşmeli öğretmen ataması

Bakanlığın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre; Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddesi doğrultusunda 2023 Mart sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında çeşitli nedenlerle boşalan 581 pozisyona ek atama işlemi gerçekleştirildi. Atama sonuçlarına 'personel.meb.gov.tr' internet adresinden ulaşılabiliyor. 

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