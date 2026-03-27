Milli Eğitim Bakanlığı'ndan "Ergenekon" revizyonu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal medyada yayılan tepkilerin ardından sessiz sedasız 10. sınıf edebiyat ders kitaplarında değişikliğe gitti.

Ergenekon Destanı’nı önce “Moğol destanı” diye yazan MEB, tepkiler üzerine 24 saatte ders kitabının dijital baskısından Moğolları çıkarıp, “Türk destanı” yaptı. Ders kitabının basılı halinde demiri Moğollar eritirken dijitalinde Türkler eritiyor.

MOĞOLLAR GİTTİ, TÜRKLER GELDİ

Ergenekon Destanı basılı ders kitabında “Destanda savaştan sağ kurtulan iki Moğol ailesinin, yüksek dağlarla çevrili ve yolu izi bilinmeyen bir ovaya sığınmaları; yüzyıllar sonra nüfusları çoğalınca dağdaki demir madenini eriterek bu bölgeden çıkmaları ve düşmanlarıyla tekrar savaşıp, atalarının intikamını almaları anlatılır” diye yer aldı.

Sözcü’den Sultan Uçar’ın haberine göre, tepkiler üzerine MEB kitabın dijital baskısını 24 saatte değiştirdi.

Ergenekon Destanı ders kitabı dijitalinde MEB, “Savaştan sağ kurtulan iki Türk ailesi, yüksek dağlarla çevrili ve çıkışı bilinmeyen Ergenekon adlı bir vadiye sığınır. Yıllar içinde nüfusları artınca buradan çıkmak isterler. Bunun üzerine dağdaki demiri eriterek kendilerine bir yol açarlar ve Ergenekon’dan çıkarak eski yurtlarına dönüp düşmanlarıyla yeniden mücadele ederler” ifadelerini kullandı.