Milli Eğitim Bakanlığı "spor ortaokulları" açacak
MEB, gelecek eğitim öğretim yılında bazı spor liselerinin bünyesinde pilot olarak “spor ortaokulları” açılacağını belirtti. Öğrenciler, spor ortaokullarına yetenek sınavıyla kabul edilecek. Okullarda, normal müfredatın yanı sıra ağırlıklı olarak beden eğitimi ve spor dersleri verileceği ifade edildi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), gelecek eğitim öğretim yılında normal müfredatın yanı sıra ağırlıklı olarak beden eğitimi ve spor derslerinin verileceği “spor ortaokulları” açılacağını duyurdu.
MEB'den yapılan açıklamada, öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi, yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi ve bilinçli sporcuların ortaya çıkması amacıyla, altyapıları ve derslik bölümleri uygun spor liselerinde spor ortaokulları açılacağı belirtildi.
2024-2025 eğitim öğretim yılında pilot olarak açılacak spor ortaokullarının ilkokuldan sonra sportif yeteneklerinin farkında olan, öğrenim hayatını spor alanında devam ettirmek isteyen öğrenciler için tasarlanacağı kaydedilen açıklamada, bu okulların eden eğitimi ve spor alanında nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık etmesinin amaçlandığı ifade edildi.
NORMAL MÜFREDAT UYGULANACAK
Açıklamada, spor ortaokullarında, normal müfredatın uygulanmasının yanı sıra ağırlıklı olarak beden eğitimi ve spor dersleri verileceği, öğrencilerin, spor ortaokullarına yetenek sınavıyla kabul edileceği ifade edildi.
Açıklamada, pilot okulları belirleme çalışmalarının sürdüğü bilgisine yer verildi.