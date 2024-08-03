Milli Eğitim Bakanlığı "spor ortaokulları" açacak

MEB, gelecek eğitim öğretim yılında bazı spor liselerinin bünyesinde pilot olarak “spor ortaokulları” açılacağını belirtti. Öğrenciler, spor ortaokullarına yetenek sınavıyla kabul edilecek. Okullarda, normal müfredatın yanı sıra ağırlıklı olarak beden eğitimi ve spor dersleri verileceği ifade edildi.

Eğitim 03.08.2024 15:12 Giriş: 03.08.2024 15:12

Güncelleme: 03.08.2024 15:16 Kaynak: ANKA

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Fotoğraf: AA