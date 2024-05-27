Milli Eğitim Müdürü’nden itiraf: Kentteki 4 okuldan 1’i riskli!

Eğitim Sen Kocaeli’ndeki okulların depreme karşı dayanıklı olup olmadığını Milli Eğitim Müdürlüğü’ne sordu. Milli Eğitim Müdürlüğü’nden verilen yanıtta ise 1999 yılından önce yapılan okulların yüzde 25’inin yenilenmediği itiraf edildi.

Haber Merkezi

Kocaeli’de Eğitim-Sen, kentteki okulların depreme karşı dayanıklı olup olmadığını Milli Eğitim Müdürlüğü’ne sordu.

Milli Eğitim Müdürlüğü’nden verilen yanıtta 1999 yılından önce yapılan okulların yüzde 25’inin yenilenmediği itiraf edildi.

Eğitim Sen Kocaeli 2 No’lu Şube Yürütme Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Aralık 2023 itibariyle okul binaları başta olmak üzere tüm eğitim kurumları, spor salonları ve eklerinin 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nde tanımlanan kriterleri sağlayıp sağlamadığını sorduk. Aradan geçen 5 ay sonra tüm dilekçelerimize kümülatif bir şekilde yanıt veren Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen’in imzasıyla verdiği yanıtta ‘biz de durumdan bir haberiz’ demekle eşdeğer olduğunu bir kez daha göstermiştir” denildi.

"ÇOCUKLARIMIZA SAHİP ÇIKALIM"

“Kocaeli’ndeki eğitim kurumlarının yüzde 25’i depremde göçecek mi?” diye sorulan açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

“İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen’in imzasının yer aldığı yanıtta, 1999 yılı öncesi yapılarak hizmete açılan okul binaları bugüne kadar yaklaşık yüze 75’inin yenilendiği belirtildi. Oysa biz Eğitim Sen üyeleri olarak Müdür beye soruyoruz, kalan yüzde 25’lik binaların durumu nedir?

Olası bir deprem de enkazın altından kalacak yüzbinlerce öğrenci, on binlerce eğitim ve bilim emekçisini ve onları deprem güvenli okullarda okusun diye teslim ettikleri AKP iktidarının Milli Eğitim Bakanlarının memleketin geleceğini ellerinden söküp almaya ramak kala yaşadıklarını söylemekte Eğitim Sen olarak bizlere düştüğü kesindir. Bu durumu Velilere ve öğrencilerinin deprem güvenli okullarda okuması ve Eğitim Emekçilerinin de çalışması kapsamında üzerine aldığı yeni bir tarihsel sorumlulukla Eğitim Sen olarak sorgulamaya kararlıyız.

Çağrımız ise bu duruma sessiz kalmamak olacak. Kocaeli’ndeki tüm velilerimize, öğrencilerimize, demokratik kitle örgütlerine, meslek odalarına ve siyasi partilere sesleniyoruz: Gelin deprem güvensiz okullarda eğitim alan çocuklarımıza sahip çıkalım.”