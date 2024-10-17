Milli eğitim müdüründen 'kıyafet' uyarısı: "Protokol ağırlarken dikkatli olalım"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla ağustos ayında 81 kentin milli eğitim müdürlüklerine kılık-kıyafet genelgesi gönderildi. Genelgede, “Öğretmen, yönetici ve okul çalışanlarının kıyafetlerinde öğrencilere rol model olmasına, öğretmenlik mesleğinin ve eğitim kurumlarında çalışmanın gerektirdiği tavır ve davranışların önemine hassasiyet gösterilecektir” ifadelerine yer verildi.

Eğitimciler, eğitimdeki sorunların kangren halini aldığına dikkati çekerek, “MEB, o kadar sorun varken kıyafetimize takıldı” sözleriyle genelgeyi eleştirdi. Genelge öte yandan, MEB’in öğretmenlere verdiği eğitim öğretim ödeneğinin yetersizliğini de bir kez daha tartışmaya açtı.

MÜDÜRLERE MESAJ

MEB’in kılık-kıyafet genelgesine yönelik tartışmalar devam ederken Ankara Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, öğretmenlere iletilmek üzere okul müdürlerine dikkati çeken bir mesaj attı. Öğretmenlerin bulunduğu haberleşme uygulamasına atılan mesajda, “Kılık kıyafetinize dikkat edin” uyarısında bulunuldu.

PROTOKOLE DİKKAT

Öğretmenlerin tepkisini çeken mesajda, şunlar kaydedildi:

“Değerli arkadaşlar, işbirliğiniz ile bu yıl da güzel işlere imza atıyoruz ve atacağız da inşallah. Önümüzdeki günlerde de programlarımız devam edecek. Yalnız bir hususta uyarı yapmak durumundayım o da kılık kıyafet konusu. Sizlerin bu konuda gösterdiğiniz özeni, yardımcılarınız ve öğretmenlerinizin de göstermesi gerekiyor. Törenlerde, özellikle protokol ağırlarken daha dikkatli olalım ve personelinize gereken uyarıları yapalım.”