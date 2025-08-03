"Milli Emlak Genel Müdürlüğünde sahte kimlikle sisteme giriş yapıldığı" iddiası: "Sisteme bağlanmaya çalışanlar belirlendi"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Milli Emlak Genel Müdürlüğü Genel Satış Daire Başkanının, e-Devlet hesabına bilgisi dışında girildiğini fark etmesi üzerine şikayetçi olduğunu ve e-imzayı iptal ettirdiğini" bildirdi. Bakanlık açıklamasında, e-imza kullanılarak herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği, e-imza üreterek bakanlık sistemine bağlanmaya çalışan kişilerin tespit edildiği ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Milli Emlak Genel Müdürlüğünde sahte kimlikle sisteme giriş yapıldığına ilişkin iddialar üzerine açıklama ihtiyacı doğduğu" belirtildi.

"Milli Emlak Genel Müdürlüğü Genel Satış Daire Başkanı'nın, bilgisi dışında e-Devlet hesabına elektronik imza ile giriş yapıldığını öğrenmesi üzerine Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi olduğu" bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı gün adına düzenlenen e-imzayı iptal ettirmiş ve durumu Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bildirmiştir. Bakanlık konu ile ilgili ivedi olarak araştırma başlatmıştır. Yapılan araştırma sonucunda Genel Satış Daire Başkanı’nın kısa sürede adına düzenlenen e-imzadan haberdar olup e-imzayı iptal ettirmesi sonucunda e-imza kullanılarak herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği tespit edilmiştir.

E-imzayı üretenler ve e-imza ile bakanlığımız belgenet sistemine bağlanmaya çalışan kişiler IP adreslerinden tespit edilmiştir. Bu kişiler hakkında işlem yapılmak üzere 25 Haziran 2025 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."