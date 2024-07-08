Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz hamasetten uzak teşekkür mesajıyla takdir topladı

Türkiye’nin EURO 2024’e veda etmesinin ardından X hesabından yaptığı paylaşımda, “Birlikte yaşadığımız bu deneyim bize daha da güç verecek. Desteğini her an hissettiren halkımıza sonsuz teşekkürler” diyen Barış Alper Yılmaz, hamaset içermeyen naif üslubuyla turnuvadaki performansını adeta taçlandırdı.

Hollanda’ya 2-1 yenilerek EURO 2024’e çeyrek finalde veda eden Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın oyuncularından Barış Alper Yılmaz, sosyal medyada paylaştığı teşekkür mesajıyla kamuoyunun takdirini kazandı.

24 yaşındaki futbolcu, 7 Temmuz akşamı yaptığı paylaşımında duygu ve düşüncelerini şu sözlerle aktardı:

“Büyük hayallerle çıktığımız bu yolda veda etmek üzücü olsa da, son ana kadar mücadeleden hiç vazgeçmeyen bu takımın bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Birlikte yaşadığımız bu deneyim bize daha da güç verecek. Desteğini her an hissettiren halkımıza sonsuz teşekkürler.”

Büyük hayallerle çıktığımız bu yolda veda etmek üzücü olsa da, son ana kadar mücadeleden hiç vazgeçmeyen bu takımın bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Birlikte yaşadığımız bu deneyim bize daha da güç verecek. Desteğini her an hissettiren halkımıza sonsuz teşekkürler. pic.twitter.com/cjx2llv7Aq — Barış Alper Yılmaz (@Barisalperyilmz) July 7, 2024

Yılmaz’ın kibir barındırmayan ve hamasi ifadelerden arınmış bu naif paylaşımı, X’te 24 saatte 9,5 milyondan fazla görüntülendİ, 300 binden fazla da beğeni aldı.

Mesajı alıntılayan pek çok kullanıcı genç oyuncudan övgüyle bahsetti ve esas teşekkürün kendisine edilmesi gerektiğini vurguladı.

VAN DIJK’A ZOR ANLAR YAŞATTI

İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye, EURO 2024’te Portekiz, Gürcistan ve Çekya’nın olduğu F Grubu’ndan 6 puanla ikinci olarak çıkmış, son 16 turunda Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselme başarısı göstermişti.

Ancak milli takım, 6 Temmuz gecesi Hollanda ile oynadığı çeyrek final maçında öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamamış ve sahadan 2-1 yenik ayrılarak turnuvaya veda etmişti.

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz’ın son maçlardaki yükselen performansı ise dikkat çekmişti. Turnuvada oynadığı 5 maçta gol ya da asist bulamayan Yılmaz, buna karşın ortaya koyduğu mücadeleyle adından söz ettirmişti.

Yılmaz, özellikle Hollanda ile oynanan son maçta dünyanın en iyi stoperleri arasında gösterilen Liverpoollu Virgil van Dijk’a zor anlar yaşatmış, tecrübeli futbolcuyu pek çok pozisyonda geçmeyi başarmıştı.