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Milli futbolcu Enes Ünal sezonu kapattı

Bournemouth'ta forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, geçirdiği çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Spor
  • 08.01.2025 16:28
  • Giriş: 08.01.2025 16:28
  • Güncelleme: 08.01.2025 16:36
Kaynak: Haber Merkezi
Milli futbolcu Enes Ünal sezonu kapattı
Fotoğraf: DepoPhotos

Premier Lig ekiplerinden Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal'ın çapraz bağlarında yırtık tespit edildi.

Antrenmanda sakatlanan Enes Ünal sezonu kapattı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Enes Ünal'ın bu haftaki antrenman sırasında sağ ön çapraz bağında yırtık oluştuğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hepimiz Enes'in arkasındayız ve kulübün sağlık ve performans ekibi kendisine her türlü desteği sağlayacak."

27 yaşındaki futbolcu, EURO 2024 öncesinde de geçirdiği sakatlık nedeniyle turnuva kadrosunda yer almamıştı.

Enes Ünal, bu sezon ligde forma giydiği 17 maçta 2 gol 1 asist kaydetmişti.

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