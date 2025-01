Milli futbolcu Enes Ünal sezonu kapattı

Premier Lig ekiplerinden Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal'ın çapraz bağlarında yırtık tespit edildi.

Antrenmanda sakatlanan Enes Ünal sezonu kapattı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Enes Ünal'ın bu haftaki antrenman sırasında sağ ön çapraz bağında yırtık oluştuğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hepimiz Enes'in arkasındayız ve kulübün sağlık ve performans ekibi kendisine her türlü desteği sağlayacak."

We are devastated to confirm that Enes Ünal has suffered a tear to his right anterior cruciate ligament during a training session this week.



We are all behind Enes and the club's medical and performance staff will support him in every way possible.