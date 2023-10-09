Milli futbolcular Cenk ve Ertaç, Hırvatistan galibiyetine inanıyor

Milli futbolcular Cenk Tosun ve Ertaç Özbir, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 12 Ekim'de Hırvatistan ile deplasmanda yapacakları maç öncesinde açıklamada bulundu.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek antrenman öncesinde basın mensuplarına konuşan oyunculardan Cenk, yeni dönemin kendileri açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Hırvatistan maçıyla teknik direktör Montella döneminin başlayacağını dile getiren 32 yaşındaki oyuncu, "Gruptaki liderlik için önemli maç. 2 takım çıkıyor ama biz lider çıkmak istiyoruz. Maça bu şekilde çıkacağız. Tüm arkadaşlarım kendi takımlarında çok iyi işler yapıyor. Herkes çok formda. Yeni hocamızla bu 2 maçı iyi geçirip Almanya'daki şampiyonaya gitmek istiyoruz." diye konuştu.

Ertaç Özbir ise Adana Demirspor'da beraber çalıştığı Montella'nın sistemine adapte olmaları gerektiğini ifade etti.

Süper Lig'de son zamanlarda çok önemli kaleciler yetiştiğini anlatan Ertaç, "Zaman zaman performans düşüşleri olabiliyor. Bu dönemde bana şans geldi. Montella hocamızın sistemine daha yakın olduğum için böyle bir değerlendirmede bulundu, kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah hep beraber başarılı oluruz. Hocamızın sistemine adapte olursak güzel başarılar elde edeceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.