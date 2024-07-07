Milli futbolculardan EURO 2024 için veda mesajı

2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finalde elenen A Milli Futbol Takımı'nın oyuncuları, veda mesajları paylaştı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'ün çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 yenilerek elenen ay-yıldızlı takımın futbolcuları, sosyal medya hesaplarından duygusal mesajlar yayımladı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu Salih Özcan, A Milli Takım'ı daha büyük başarılara taşıyacaklarını belirterek, "Büyük taraftarımıza, milletimize ve vatanımıza destek veren herkese canıgönülden kendim ve takımım adına teşekkür ediyorum. Türk Milli Takımı'nın formasını giymek, şanlı bayrağımızı göğsümde taşımak gurur ve vazifedir. İnandık, bir olduk, her engele rağmen tek yürek olup finale, şampiyonluğa oynadık. Milli takımın hikayesi burada bitmemektedir. Kendimizi toparlayıp daha güçlü geri döneceğiz ve önümüzdeki turnuvalarda şanlı bayrağımızı layık olduğu yere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Turnuvayı 1 golle kapatan milli savunma oyuncusu Mert Müldür, çok istemelerine rağmen çeyrek finali geçemediklerini aktardı.

Performansıyla turnuvaya damga vuran futbolculardan Ferdi Kadıoğlu, Türk Milli Takımı'nda oynadığı için gururlu olduğunu kaydetti.