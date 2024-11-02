Milli genç yelkenciler, İspanya'daki dünya şampiyonasında üç madalya kazandı

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli yelkenciler, Mallorca kentindeki Sa Rapita tatil beldesinde düzenlenen organizasyonda yarıştı.

Milli yelkencilerden Rüya Uğurlu 17 yaş altı kızlar kategorisinde gümüş, Ece Melis Baş 15 yaş altı kızlarda gümüş ve Parla Kabasakal 15 yaş altı kızlarda bronz madalya elde etti.