Milli golfçü Mehmet Kazan, Uluslararası Çek Cumhuriyeti Strokeplay şampiyonu oldu

Uluslararası Çek Cumhuriyeti Strokeplay’de mücadele eden mili golfçü Mehmet Kazan şampiyon oldu.

Avrupa Engelliler Golf Birliği’nin (EDGA) 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan Czech Disabled Open, 26-27 Ağustos 2023 tarihinde Çek Cumhuriyeti’nde oynandı. Golf Resort Ceska Lipa’da oynanan müsabakaya İtalya, Litvanya, Slovakya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Hollanda ve Türkiye’den toplam 57 sporcu sahaya çıktı. TGF Genel Sekreteri Ufuk Birdal Alvaç önderliğinde; Türkiyeyi Engelli Golf Milli Takımı sporcularından Mehmet Kazan temsil etti. Müsabakada Türk sporculardan Karahan Yıldırım da yer aldı. Yoğun yağmur altında gerçekleşen final raundunun ardından, milli sporcu Mehmet Kazan, toplamda 147 (+3) gross skorla Uluslararası Çek Cumhuriyeti Strokeplay şampiyonu oldu. Kazan aynı zamanda, “best other” kategorisinde de 70 puanla birincilik ödülünü aldı.