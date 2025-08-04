Milli güreşçi evli olduğu kadına şiddet uyguladı

Isparta'da 1 çocuk annesi 19 yaşındaki Dilan D. bilek güreşi milli sporcu olan M.D.'nin şiddetine maruz kaldığını belirterek, şikâyetçi oldu. Dilan D., "'Telefonun sesini kıs dedim diye ağzımı yüzümü sıkıp bacaklarının arasında boğmaya çalıştı. Birkaç saniye daha sıksaydı belki de ölecektim" dedi. M.D. hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

Evliliğinin ilk aylarından itibaren defalarca psikolojik şiddet gördüğünü söyleyen M.D. birçok kez darbedildiğini öne sürerek, şunları söyledi:

‘‘Telefonun sesini kıs dedim diye ağzımı yüzümü sıkıp bacaklarının arasında boğmaya çalıştı. Birkaç saniye daha sıksa belki de ölecektim. Benim kollarımı arkaya alarak sırtıma bacağını yasladı ve zorla 'Özür dile benden' diye yalvarttı. Bu sırada diğer odada ağlayan çocuğuma bakmama izin vermedi. Kimse gelmesin, kurtaramasın diye de kapıları kilitledi. Psikolojim alt üst oldu.’’

Bilek güreşi milli sporcusu olan ve uluslararası arenada çeşitli dereceleri bulunan M.D. ise olayla ilgili açıklama yapmak istemedi.