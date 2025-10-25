Milli güreşçi Nesrin Baş, 3. kez dünya 23 yaş altı şampiyonu oldu

Milli güreşçi Nesrin Baş, Sırbistan'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak bu organizasyonda üçüncü kez şampiyon olma başarısı gösterdi.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasına göre, Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda üst üste 4. kez finale çıkan Nesrin Baş, bu finallerde 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak dünyada bir ilke imza attı.

Ayrıca büyüklerde Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi olan milli güreşçi, kariyerinin 5. dünya şampiyonası madalyasını elde etti.

Nesrin Baş, son 4 yılda dünyada 5 (4'ü 23 yaş altı, 1'i büyükler), Avrupa'da da 5 olmak üzere 10 kere finale çıkarak dikkat çekti.

NESRİN BAŞ'IN DÜNYA VE AVRUPA FİNALLERİ

23 yaş altı:

2022 İspanya-Dünya şampiyonu

2023 Arnavutluk-Dünya şampiyonu

2023 Romanya-Avrupa şampiyonu

2024 Arnavutluk-Dünya ikincisi

2025 Arnavutluk-Avrupa şampiyonu

2025 Sırbistan-Dünya şampiyonu

Büyükler:

2024 Romanya-Avrupa şampiyonu

2025 Slovakya-Avrupa ikincisi

2025 Hırvatistan-Dünya ikincisi

20 yaş altı:

2022 Romanya-Avrupa şampiyonu