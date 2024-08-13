Milli güreşçi Taha Akgül emekli oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 125 kilo serbest stilde bronz madalya aldıktan sonra ayakkabılarını minderde çıkararak jübile yapan milli güreşçi Taha Akgül, emekliliğini açıkladığı veda mesajını yayımladı.

34 yaşındaki milli güreşçi, Paris’te kazandığı bronz madalya ile Hamit Kaplan ve Rıza Kayaalp’in ardından üç Olimpiyat madalyası kazanan üçüncü Türk güreşçi olarak tarihe geçti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kayaalp'in veda mesajı şöyle:

“Dünyanın en güzel bayrağını hakkıyla devraldım, şerefiyle alnımın akıyla hak ettiği yere çıkarttım. Şimdi sancağı başka bir Türk gencine devretme zamanı. Kolay değil beni ben yapan işimi her şeyimi ona borçlu olduğum ekmeğimi kazandığım güreşi bırakmak. Hayatta her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi dün itibarıyla spor kariyerimin de sonuna geldik. Çok duygusal günler geçiriyorum. Sivas’ta babamızın sayesinde evin ortasında abimle güreşerek başlayan spor hayatım Paris Olimpiyat Oyunları’nda son buldu. Gerek yaşadığım sakatlıklar gerek üzerimdeki sorumluluktan dolayı yaşadığım stres, ailemden eşimden ayrı senenin her günü kampta kalmak ve en önemlisi zirvede bırakmayı hak eden kariyerim yüzünden bu kararı almış bulunuyorum. Kariyerim boyunca Sivas’tan nasıl çıktıysam öyle kalmaya devam ettim. Geldiğim o küçük şehri, küçük mahalleyi mütevazı hayatımı hiç unutmadım. Bundan sonraki süreçte biraz dinlenip kendime geldikten sonra nasıl 20 senedir bir nefer olarak ülkeme hizmet ettiysem bundan sonra da bana ihtiyaç duyulduğu her zaman karşılık beklemeden ülkem için milletime hizmet etmeye hazır olacağım.”

Hayatta her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi dün itibariyle spor kariyerimin de sonuna geldik.Çok duygusal günler geçiriyorum..Sivas’ta babamızın sayesinde evin ortasında abimle güreşerek başlayan spor hayatım Paris Olimpiyat oyunlarında son buldu..Güreş hayatımı ;

•1 OLİMPİYAT… pic.twitter.com/GnDjHNqqLm — Taha Akgül (@tahaakgul) August 11, 2024

Kariyerinde 10 Avrupa Şampiyonluğu, 3 Dünya Şampiyonluğu bulunan Taha Akgül, 2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmıştı.