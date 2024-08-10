Milli güreşçi Taha Akgül, final şansını kaybetti
Milli güreşçi Taha Akgül, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda serbest stil 125 kiloda İranlı rakibi Amir Hossein Zare’ye yenilerek final şansını kaybetti.
Kaynak: İHA
2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda serbest stil 125 kilo yarı final maçında Taha Akgül, İranlı Amir Hossein Zare ile karşı karşıya geldi.
Champ de Mars Arena’da gerçekleştirilen karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup oldu ve finale çıkma şansını yitirdi. Akgül yarın akşam bronz madalya için mücadele edecek.