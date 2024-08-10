Milli güreşçi Taha Akgül, final şansını kaybetti



2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda serbest stil 125 kilo yarı final maçında Taha Akgül, İranlı Amir Hossein Zare ile karşı karşıya geldi.

Champ de Mars Arena’da gerçekleştirilen karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup oldu ve finale çıkma şansını yitirdi. Akgül yarın akşam bronz madalya için mücadele edecek.