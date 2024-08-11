Milli güreşçi Yasemin Adar, Paris 2024'te repesajda yenilerek elendi
Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda repesaj maçını kaybederek oyunlara veda etti.
Kaynak: AA
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 76 kiloda milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, repesaj maçını kaybetti.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Champ de Mars Arena'da güreşin kadınlar kategorisi 76 kilo repesaj müsabakaları yapıldı.
Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Ekvadorlu Genesis Rosangela Reasco Valdez'e 3-1 yenilerek, oyunlara veda etti.