Milli Güvenlik Kurulu, Suriye gündemiyle toplandı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.50'de başladı.

Ana gündemin Suriye'deki gelişmeler olacağı toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi için sürdürülen girişimlerin de görüşülmesi bekleniyor.

Suriye’de Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) ve beraberindeki cihatçı grupların ilerleyişi ile bölgedeki son gelişmeler masaya yatırılacak. Olası göç tehdidi de masadaki başlıklar arasında olacak.