Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
MGK, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı, 16.07'de başladı.
Kaynak: AA
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki toplantı saat 16.07'de başladı.
Toplantıda PKK'nin silah bırakma ve fesih kararının görüşülmesi bekleniyor.
Ayrıca Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakelerin gündemde olacağı belirtiliyor.
Toplantıda Suriye'deki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.