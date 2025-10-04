Milli Halterci Muhammed Furkan Özbek rekor kırarak dünya şampiyonu oldu

Norveç’in Forde şehrinde devam eden Büyükler Dünya Halter Şampiyonası’nda Milli sporcumuz Muhammed Furkan Özbek toplamda elde ettiği 324 kilo ile rekor kırarak Dünya şampiyonu oldu.

Erkekler 65 kiloda yarışan Milli sporcumuz Muhammed Furkan Özbek koparmada 145 kilo ile altın ve toplamda 324 kiloluk rekorla Dünya şampiyonluğunu elde etti. Sporcumuz silkmede ise 179 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Bu sıklette diğer sporcumuz Ferdi Hardal ise koparma müsabakasını 135 kilo ile dördüncü sırada tamamladı.