Milli hentbolcular Norveç deplasmanında

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 Dünya Şampiyonası yolunda kritik eşleşmenin ilk maçında yarın Norveç deplasmanına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, rakibini elemesi halinde tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası bileti alacak.

Spor
  • 12.05.2026 09:54
  • Giriş: 12.05.2026 09:54
  • Güncelleme: 12.05.2026 09:57
Kaynak: Spor Servisi
AA

2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 3. tur ilk maçında Türkiye Erkek Millî Hentbol Takımı, yarın deplasmanda Norveç Erkek Milli Hentbol Takımı ile karşı karşıya gelecek.

MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI BİLETİ ALABİLİR

Norveç’in Gjovik kentindeki Olimpik Spor Salonu’nda oynanacak mücadele TSİ 19.00’da başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan hakemler Maike Merz ve Tanja Kuttler yönetecek.

Ay-yıldızlı ekipte rövanş mücadelesi ise 16 Mayıs Cumartesi günü Ankara’da oynanacak. Milli takım, Norveç’i elemesi halinde tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı elde edecek.

A Milli Erkek Hentbol Takımı’nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Can Adanır, Enis Yatkın, Yunus Özmusul

Oyun kurucular: Ali Emre Babacan, Baran Nalbantoğlu, Buğra Olgun, Doruk Pehlivan, Eyüp Arda Yıldız, Fatih Çalkamış, Genco İlanç, Sadık Emre Herseklioğlu

Kanatlar: Danyel Kaya, Enis Harun Hacıoğlu, Şevket Yağmuroğlu, Görkem Biçer

Pivotlar: Alper Aydın, Ediz Aktaş, Koray Ayar

