Milli judocu İbrahim Tataroğlu, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
Milli judocu İbrahim Tataroğlu, Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Judo Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.
Kaynak: AA
Milli sporcu İbrahim Tataroğlu, Avrupa 23 Yaş Altı Judo Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.
Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen organizasyonda İbrahim Tataroğlu, erkekler +100 kiloda tatamiye çıktı.
Bronz madalya mücadelesinde bir diğer milli sporcu Recep Ergin ile karşılaşan İbrahim Tataroğlu, rakibini yenerek madalyanın sahibi oldu.
Türkiye, şampiyonayı 3 bronz madalya ile 17. sırada tamamladı.