Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Milli judocu İbrahim Tataroğlu, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Milli judocu İbrahim Tataroğlu, Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Judo Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Spor
  • 01.11.2025 23:19
  • Giriş: 01.11.2025 23:19
  • Güncelleme: 01.11.2025 23:50
Kaynak: AA
Milli judocu İbrahim Tataroğlu, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
Fotoğraf: AA / Arşiv

Milli sporcu İbrahim Tataroğlu, Avrupa 23 Yaş Altı Judo Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen organizasyonda İbrahim Tataroğlu, erkekler +100 kiloda tatamiye çıktı.

Bronz madalya mücadelesinde bir diğer milli sporcu Recep Ergin ile karşılaşan İbrahim Tataroğlu, rakibini yenerek madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, şampiyonayı 3 bronz madalya ile 17. sırada tamamladı.

BirGün'e Abone Ol