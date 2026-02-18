Milli maçlara reklam veriyordu: Şimdi iflasın eşiğinde

Kredi oranlarında faiz oranın yüksek olması borç batağında olan firmaları iflasa sürüklüyor. Son olarak İzmir Bornova’da 15 yıla aşkın süredir faaliyette olan Elitline ve Elitray elektrik ve metal malzemeleri konkordato başvurusunda bulundu.

Ayrıca firmanın sahipleri Kenan Özdemir ve Semra Yılmaz da konkordato başvurusu talep etti.

Firmanın geçmişi ise pek çok vatandaşın dikkatini çekiyor. Egede Sonsöz’de yer alan habere göre; yurtdışı ihracatları yapan ve yurtdışına yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken firmanın 2022 yılında Altın Yıldız Ödülleri’nde ödül aldığı belirtildi. Ayrıca Türk İş Kadınları ödülü de firmaya verildi.

En dikkat çeken detay ise firmanın milli takımın maç aralarında televizyon reklamları vermesi oldu. Reklam ücretinin en yüksek olduğu zamanlara denk gelen milli maç aralarında reklam vermeleri ise göze çarpıyor.

Duruşmanın 16 Nisan 2026 tarihinde saat 11:30’a bırakıldığı belirtildi.