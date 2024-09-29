‘Milli menfaat’ söylemi tuzak

HABER MERKEZİ

31 Mart seçimlerinde birinci parti konumuna yükselen CHP, dış politikada iktidarın çizdiği sınırları aşabilmiş değil.

CHP Lideri Özgür Özel’in “Biz Türkiye'de ana muhalefet ama yurtdışında Türkiye'nin partisiyiz” çıkışı adeta AKP’nin değirmenine su taşıyor.

Doğu Akdeniz’den NATO’ya, Suriye’den Irak’a kadar pek çok konuda hükümetten ayrı bir politik hat geliştirilebilmiş değil. Saray yönetiminin dış politikadaki pek çok hamlesi “siyaset üstü” görülürken yapılan yanlışlar “milli menfaat” gölgesine hapsediliyor.

Son olarak New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında, Türk yetkililerle bağlantılı aralarında yolsuzluk ve rüşvet dahil beş konuda suçlamaların yöneltildiği iddianame hakkında tartışmalar sürerken CHP Lideri Özel’in çıkışı tepki çekti. Önceki gün New York’taki Türkevi'nde açıklamalarda bulunan CHP lideri Özgür Özel’in soruşturmaya ilişkin soruya, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ABD'ye saldırıldığında önemli bir jest yaptı ve burada böyle bir bina yapılırken Türkiye rüşvet vermeye ihtiyaç duyacak bir ülke değil, öyle bir acziyet içinde değil. Böyle bir şeye niyet etmek Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden kimseye yakışmaz" şeklindeki cevabı tartışma yarattı. Tartışmalar Türkevi ile de sınırlı değil. Lefkoşa’da düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özel ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı. Siyasi parti başkanları, protokolde yan yana oturdu. Cumhur İttifakı'ndaki partilerin yanı sıra Özgür Özel'in de kendileriyle protokolde yer alması üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkürlerini sundu. ETBMM Dışişleri Komisyonu,’nun16 Kasım oturumunda karara bağlamadan ertelediği "İsveç’in Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanması" tartışmasını 26 Aralık’ta sonuçlandı. Oylamada AKP ve MHP’nin yanı sıra CHP de “Evet” oyu vermişti.