Milli motosikletçiler hafta sonu Avrupa’da piste çıkacak

Motosiklet sporcuları, hafta sonunda İtalya ve İspanya’da düzenlenecek organizasyonlarda mücadele edecek.

Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası’nın 7’nci ayağında İtalya’daki Mugello Pisti’nde yarışacak.

ELF Marc VDS Racing Team adına piste çıkan sporcu, 30 Mayıs Cumartesi günü sıralama turlarında en iyi dereceyi elde etmeye çalışacak. Moto2 İtalya Grand Prix’si ise 31 Mayıs Pazar günü TSİ 13.15’te başlayacak.

SUPURBIKE'TA SOFUOĞLU YARIŞACAK

İspanya’daki MotorLand Aragon Pisti’nde düzenlenecek Dünya Superbike Şampiyonası’nda ise Bahattin Sofuoğlu mücadele edecek.

Yamaha Motoxracing adına yarışan Sofuoğlu, sezonun 6’ncı ayağında hafta sonunun ilk yarışına cumartesi günü saat 15.00’te çıkacak. Bahattin Sofuoğlu, pazar günü ise Superpole yarışında ve ikinci ana yarışta start alacak.

Dünya Supersport Şampiyonası’nda da Can Öncü ile Kadir Erbay piste çıkacak. Milli sporcular ilk yarışlarını cumartesi günü, ikinci yarışlarını ise pazar günü gerçekleştirecek.

Öte yandan Türkiye, 29-31 Mayıs tarihlerinde Yunanistan ve Bosna Hersek’te düzenlenecek Avrupa 65&85 Motokros ile BMU Avrupa Şampiyonaları’nda da 27 sporcu ile temsil edilecek.