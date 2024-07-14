Milli okçu Elif Berra Gökkır, Avrupa şampiyonu oldu

Milli okçu Elif Berra Gökkır, 2024 Avrupa Gençlik Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Milli okçu Elif Berra Gökkır, 2024 Avrupa Gençlik Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Romanya'nın Ploieşti kentinde düzenlenen şampiyonada, klasik yay 18 yaş altı kadınlar kategorisinde Türkiye adına milli sporculardan Elif Berra Gökkır, mücadele etti.

Elif Berra, Fransız rakibi Siham Er-Rahmouni'yi 6-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.