Milli okçu Ulaş Berkim Tümer, son 16 turuna yükseldi
Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Ulaş Berkim Tümer, klasik yay ikinci turunda Hollandalı Steve Wijler'i mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli okçu Ulaş Berkim Tümer, son 16 turuna çıktı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen müsabakalarda Ulaş Berkim Tümer, klasik yay ilk turda Meksikalı Carlos Rojas ile karşılaştı.
Rakibi 28-26, 24-26, 25-26, 29-27 ve 28-27'lik setler sonucunda 6-4 mağlup eden milli okçu, adını son 32 turuna yazdırdı.
Tümer, ikinci turda ise Hollandalı Steve Wijler ile karşılaştı.
Rakibini 6-2 yenen milli okçu, son 16 turuna yükseldi.
Ulaş Berkim Tümer, bu turda 4 Ağustos Pazar günü ABD'li Brady Ellison ile karşı karşıya gelecek