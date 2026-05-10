Milli okçular Çin’de kürsüye ambargo koydu: Türkiye zirveye çıktı

Çin’in Şanghay kentinde düzenlenen 2026 Okçuluk Dünya Kupası’nın ikinci etap müsabakaları tamamlandı.

Organizasyonun son gününde milli sporcular önemli başarılara imza attı.

Mete Gazoz bireysel klasikte gümüş madalya kazanırken, Ulaş Berkim Tümer bronz madalyanın sahibi oldu.

METE GAZOZ'DAN GÜMÜŞ MADALYA

Erkekler klasik yay kategorisinde başarılı bir performans ortaya koyan Mete Gazoz, sırasıyla Hindistanlı Yashdeep Sanjay Bhoge’yi 6-0, Bangladeşli Abdur Rahman Alif’i 7-1 ve Brezilyalı Marcus D'Almeida’yı 6-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde son olimpiyat şampiyonu Güney Koreli Kim Woo-jin’i beraberlik atışları sonucunda 6-5 geçen milli sporcu, yarı finalde Japon Junya Nakanishi’yi 7-3 yenerek finale çıktı. Mete Gazoz, finalde Çinli Li Mengqi’ye 6-4 mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.

ULAŞ BERKİM TÜMER'DEN BRONZ

Aynı kategoride mücadele eden Ulaş Berkim Tümer ise Çek Richard Krejci, milli sporcu Harun Kırmızıtaş ve Güney Koreli Seo Mingi’yi geçerek yarı finale yükseldi. Milli okçu, üçüncülük maçında Junya Nakanishi’yi 6-5 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Son günün bir diğer başarısı ise takım kategorisinde geldi. Mete Gazoz, Berkay Akkoyun ve Ulaş Berkim Tümer’den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, finalde Güney Kore’ye mağlup olarak gümüş madalya elde etti.

Milliler, 5-10 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen organizasyonu toplam 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 6 madalyayla tamamladı.

Türkiye, madalya sıralamasında Çin’i geride bırakarak organizasyonu zirvede tamamladı.

2026 Okçuluk Dünya Kupası’nın üçüncü etabı ise haziran ayında Antalya’da düzenlenecek.