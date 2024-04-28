Milli para badmintoncular, İspanya'da 3 madalya kazandı

Milli para badmintoncular, İspanya'da düzenlenen uluslararası turnuvada 1 altın ve 2 bronz madalya elde etti.

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, Toledo kentindeki organizasyonda Emine Seçkin, WH2 tek kadınlar kategorisi finalinde Perulu rakibi Pilar Jauregui Cancino'yu 2-1 yenerek altın madalya kazandı.

SL3 tek kadınlarda mücadele eden Halime Yıldız, bronz madalya aldı.

SU5 çift erkeklerde de İlker Tuzcu, Azerbaycanlı partneri İbrahim Aliyev ile bronz madalyanın sahibi oldu.