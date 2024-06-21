Milli para halterci Nazmiye Muratlı'dan Dünya Kupası'nda 4 madalya
Milli para halterci Nazmiye Muratlı, Gürcistan'da düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nda kadınlar 50 kiloda 112 kiloluk derecesiyle elit kategorisinde ve toplamda 2 gümüş, legent kategorisinde ise hem bireysel hem toplamda 2 altın madalya kazandı.
Kaynak: AA
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiflis'te organize edilen Para Halter Dünya Kupası'nda milli sporcu Nazmiye Muratlı, 112 kiloluk derecesiyle elit kategorisinde ikinci olmayı başardı.
Ay-yıldızlı sporcu legent kategorisinde ise hem bireysel hem toplamda 2 altın madalya kazandı.