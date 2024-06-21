Milli para halterci Nazmiye Muratlı'dan Dünya Kupası'nda 4 madalya

Milli para halterci Nazmiye Muratlı, Gürcistan'da düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nda kadınlar 50 kiloda 112 kiloluk derecesiyle elit kategorisinde ve toplamda 2 gümüş, legent kategorisinde ise hem bireysel hem toplamda 2 altın madalya kazandı.

Ajans Haberleri 21.06.2024 23:19 Giriş: 21.06.2024 23:19

Güncelleme: 21.06.2024 23:19 Kaynak: AA

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