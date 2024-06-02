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Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa'da şampiyon oldu

Ajans Haberleri
  • 02.06.2024 13:44
  • Giriş: 02.06.2024 13:44
  • Güncelleme: 02.06.2024 13:44
Kaynak: AA
Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa'da şampiyon oldu

Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa'da düzenlenen Uluslararası Royan Açık'ta şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ahmet Kaplan, organizasyonun finalinde Kanadalı Robert Shaw'la karşılaştı.

Rakibini 6-0 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenen quad milli sporcu Ahmet Kaplan, kariyerindeki ilk ITF 1, toplamda ise 8'inci şampiyonluğuna ulaştı.

Ahmet Kaplan, daha önce quad kategorisinde dünya sıralamasında 8 numaraya yükselerek kariyer rekorunu kırmıştı.

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