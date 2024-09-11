Milli para yüzücü Sümeyye Boyacı ile İngiliz futbolcu Jude Bellingham bir araya geldi

Kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde dünya ve Avrupa şampiyonu Sümeyye, bir spor giyim firmasının Almanya'nın Herzogenaurach kasabasındaki etkinliğe katıldı.

21 yaşındaki milli sporcu, kendisi gibi etkinliğe davet edilen Bellingham ile çektirdikleri fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

Bellingham da kendi hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçek ilham kaynağı Sümeyye Boyacı" notuyla fotoğraflardan birine yer verdi.