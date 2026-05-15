Milli parklar adeta bir lokantaya dönüştü

Haber Merkezi

CHP, milli parkları imara açan Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. Başvuru, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İstanbul Milletvekili Doğan Demir ve Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever tarafından yapıldı.

Başvurunun ardından açıklama yapan Günaydın, milli parkların bilimsel, kültürel ve estetik değerler açısından nadir bulunan, devletçe koruma altına alınan alanlar olduğunu, bu alanların korunmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’de yutak alanların "vahşice tüketildiğini" söyleyen Günaydın, "Çayırlar, meralar, milli parklar; buralar tüketildikçe, buralar betonlaştıkça, amaç dışı kullanıldıkça iklim değişimi, yağışların daha az alınması peş peşe geliyor. Bu yasayla milli parklar adeta bir lokantaya dönüştürülüyor. Bu yasa, bir milli park restoranı, bir milli park oteli hâline dönüştürüyor bu alanları. Bu kabul edilebilemez. Biz AYM’yi de 12 yıldır vermediği yürütmeyi durdurma kararını vermesini, ardından da zamanında bir iptal kararı vererek milli parkları korumaya katkı sunmasını bekliyoruz" dedi.