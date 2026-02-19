"Milli Parklar Kanun Teklifi geri çekilmeli"

TBMM’de görüşülen Milli Parklar Kanun Teklifi’ne tepki büyüyor.

Türkiye Ormancılar Derneği, düzenlemenin milli parkları koruma alanı olmaktan çıkarıp turizm, enerji ve madencilik projelerine açacağını belirterek teklifin geri çekilmesini istedi.

Dernek, Anayasa’ya aykırı olduğunu vurguladığı teklifin doğal varlıkları özel şirketlere devretmenin yolunu açtığını, yaban hayatını ve ekosistem bütünlüğünü tehdit ettiğini açıkladı.

“Milli parklar işletme değil, gelecek kuşaklara devredilecek ortak yaşam alanlarıdır” diyen dernek, düzenlemenin iklim krizi çağında geri adım anlamına geldiğini belirtti.

"BİRER İŞLETME OLACAK"

Teklifin Anayasa hükümleriyle, uluslararası sözleşmelerle ve doğa koruma hukukunun temel ilkeleriyle açık biçimde çeliştiğine dikkat çeken Türkiye Ormancılar Derneği, "Bu düzenleme, milli parkları “koruma alanı” olmaktan çıkarıp “işletme alanına” dönüştürmektedir. Milli parklar; ağacıyla, suyu ve toprağıyla, yaban hayatıyla, kültürel mirasıyla gelecek kuşaklara devredilmesi gereken ortak yaşam alanlarımızdır. Bu alanların ticarileştirilmesi, parçalanması veya özel şirketlere devredilmesi kabul edilemez" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, düzenlemeye ilişkin şu değerlendirmeler yapıldı:

"Anayasal koruma zayıflatılıyor: Teklifin 5. ve 6. maddeleriyle milli park, tabiat parkı ve tabiatı koruma alanlarında; ulaşım, enerji iletim hatları, altyapı tesisleri ve çeşitli yapıların yapılmasına izin verilebilmekte, hatta bu alanların yönetimi özel şirketlere devredilebilmektedir. Oysa: Anayasa’nın 169. maddesi, devlet ormanlarının ve korunan alanların devletçe yönetilmesini ve işletilmesini zorunlu kılar. Anayasa’nın 63. maddesi, tabiat varlıklarının korunmasını devletin görevi olarak tanımlar. Anayasa’nın 168. maddesi, doğal varlıkların kamu mülkiyetinde olduğunu ve kamu yararı dışında kullanılamayacağını açıkça belirtir. Teklif, bu hükümleri fiilen hükümsüz kılmakta; kamusal mülkiyet altındaki doğal varlıkların özel şirketlere tahsisine kapı aralamaktadır.

Planlama ilkeleri ve bilimsel yönetim yok sayılıyor: Teklif, korunan alanların sürdürülebilir yönetiminin temel aracı olan uzun devreli gelişme planlarını işlevsiz hale getirmektedir. 'Aciliyet' gerekçesiyle plan şartının kaldırılması, özellikle mutlak koruma zonlarında geri dönüşü olmayan tahribatlara yol açacaktır. “Mutlak koruma zonunda bilimsel araştırmanın dışında hiçbir işlem yapılamaz” ilkesi yok sayıldığında, korunan alan kavramı anlamını yitirir.

Yaban hayatı ve biyoçeşitlilik tehlikede: Teklif, av ve yaban hayatının korunması ve yönetiminin özel şirketlere devredilmesine olanak tanımaktadır. Bu yaklaşım: Nesli tehlike altında olan türleri, yaban hayatı koridorlarını, ekosistem bütünlüğünü ciddi risk altına sokmaktadır. Teklif gerekçesinde yer alan “av kaynaklarının milli ekonomiye faydalı olacak şekilde değerlendirilmesi” ifadesi, canlı yaşamını ekonomik bir meta olarak gören sakıncalı bir anlayışı yansıtmaktadır.

Milli Parklar ticarileştiriliyor: Teklif, milli parklarda turistik tesislerin 49 yıl, “başarılı olmaları halinde” 99 yıla kadar özel şirketlerce işletilmesine olanak tanımaktadır. Bu durum Milli parkların uzun süreli ticari işletmelere dönüşmesine, kamu yararı yerine özel çıkarların belirleyici olmasına, ekosistemlerin parçalanmasına ve bozulmasına neden olacaktır. Milli parklar, turizm yatırımlarına açılacak alanlar değil; yaşamın sürekliliğini güvence altına alan ekolojik sistemlerdir.

Yönetim özerkliği zayıflatılıyor, denetim azaltılıyor: Teklif, tüm yetkiyi merkezi idareye bırakarak yerel yönetimleri, üniversiteleri, meslek odalarını ve sivil toplum kuruluşlarını karar süreçlerinin dışına itmektedir. Bu yaklaşım şeffaflığı azaltmakta, bilimsel denetimi zayıflatmakta, keyfi uygulamalara zemin hazırlamaktadır. Oysa korunan alanların yönetimi, katılımcı ve bilim temelli bir modelle yürütülmelidir.

İklim krizi çağında geriye gidiş: İklim değişikliğinin etkilerinin derinleştiği bir dönemde, ormanlar ve korunan alanlar ülkemizin en önemli doğal savunma mekanizmalarıdır. Bu alanların yapılaşmaya açılması su rejimlerini bozacak, karbon yutaklarını zayıflatacak, ekosistem sürekliliğini kırılgan hale getirecektir. Bu nedenle teklif, yalnızca çevresel değil, ulusal güvenlik ve gelecek kuşakların yaşam hakkı açısından da ciddi bir tehdit oluşturmaktadır."

“CAYDIRICI YAPTIRIMLAR UYGULANMALIDIR “

Türkiye Ormancılar Derneği, şu çağrıyı yaptı:

"Teklif derhal geri çekilmelidir.

Koruma statüleri zayıflatılmamalı, güçlendirilmelidir.

Uzun devreli gelişme planları korunmalı ve uygulanmalıdır.

Yerel halk, bilim insanları, meslek odaları ve sivil toplum karar süreçlerine dahil edilmelidir.

Kaçak avcılık ve habitat tahribatına karşı etkin denetim ve caydırıcı yaptırımlar uygulanmalıdır.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, alanında uzman kadrolarla güçlendirilmelidir."